Continua bene il camp estivo del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc, rivolto a tutti i bambini, iniziato lo scorso 17 giugno. Lo sponsor ufficiale dell’evento è Easydentaly, clinica dentistica che si trova nel centro commerciale Coop-Upim di Roverino a Ventimiglia, in corso Limone Piemonte.

Grazie al suo sostegno i bambini dal lunedì al venerdì prendono parte a diverse attività: allenamenti, giochi, musica, momenti di relax e di studio, dedicato allo svolgimento dei compiti scolastici. Un’occasione per passare le vacanze estive all’aria aperta, facendo sport e divertendosi. Domani si conclude la seconda settimana, ma il camp non è finito, continuerà infatti dal 1 al 5 luglio, dall’8 al 12 luglio, dal 15 al 19 luglio e dal 22 al 26 luglio.

E’ ancora possibile iscrivere i propri figli, basta recarsi tutti i giorni al campo Zaccari dalle 17 alle 19 oppure su Whatsapp al numero 3313670605 Angelo o 3271426308 Fabrizio, specificando le settimane in cui si intende portare il proprio figlio.

