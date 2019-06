Sabato 29 giugno dalle ore 10 l’Unione Sportiva Pignese, in collaborazione con il Comune di Pigna e il CSI Sanremo, organizza nel borgo di Pigna in Val Nervia una prova gratuita di minibasket, per i bambini dai 4 ai 12 anni.

A partire dalle ore 13, sul Piazzale Roverino, apertura iscrizioni del 1° rally Ronde Piegavalvole, con partenza da Pigna alle ore 14:30 e arrivo al km 10 della SP 69. Alle ore 20, cena al Rifugio “Gola di Gouta” con animazione a cura di “Kikko DJ”.

Info: Cristian Tel. 347 8128797 – Per il 1° Ronde Piegavalvole teampiegavalvole@gmail.com