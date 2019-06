Anche in provincia di Imperia si fa sentire l’ondata di caldo che potrebbe superare i dati record della torrida estate del 2003. L’impennata delle temperature è stata per ora mitigata dall’umidità non troppo alta (50%), ma oggi e domani sono giornate da “bollino arancione”, un codice di allerta per possibili effetti negativi sulla salute, in particolare per anziani e categorie a rischio. Il Piano caldo della Regione individua in provincia 22.227 assistiti che considerati a rischio moderato, 713 a rischio intermedio e 225 a rischio alto, come riporta Enrico Ferrari su “La Stampa”.

