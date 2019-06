Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Saranno disponibili aggiornamenti sulla situazione intorno al Morandi e in città, informazioni di servizio e di Protezione civile. L’Ufficio Stampa della Regione Liguria provvederà ad aggiornare costantemente il sito e i canali social dell’ente (Facebook, Twitter e Instagram).

È attivo da oggi, sul sito di Regione Liguria, immediatamente raggiungibile grazie al banner in home page, il Live che seguirà tutta la giornata di domani venerdì 28 giugno, al link https://www.regione.liguria.it/eventi-live/demolizione-ponte-morandi.html .

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)