Sabato 29 Giugno, alle ore 21.30, presso la Chiesa Anglicana di Bordighera replica l’INFERNO, il progetto teatro-danza nato dall’unione di alcune docenti della scuola secondaria dell’Istituto Sant’Anna di Vallecrosia, Simona Paolino, Luisella Carbone e Alessandra Asso e dalla collaborazione esterna dell’insegnante di danza, Rosalba Vacchiano. Dopo il successo di consensi avuto dalla messa in scena presso l’Istituto, lo spettacolo ritorna. Questa volta il regno degli inferi sarà ospitato dagli esterni della ex Chiesa Anglicana che, per l’occasione, verranno allestiti con elementi scenografici propri della cantica dantesca. I ragazzi torneranno a destreggiarsi tra versi recitati e coreografie d’effetto e Lucifero farà il suo ingresso in una cornice suggestiva, in un luogo dove è naturale raccogliersi e lasciarsi trasportare dagli eventi rappresentati. L’ingresso è libero e gratuito. Chi lo riterrà opportuno potrà versare un contributo, a propria discrezione, che verrà devoluto a favore del Progetto UVEITE rivolto a bambini affetti da Artrite Reumatoide Giovanile, un progetto sostenuto economicamente da ARG-ITALIA e attivo presso l’ambulatorio di Reumatologia Pediatrica dell’Istituto Gaetano Pini di Milano. Uno spettacolo emozionante, coinvolgente, solidale.. Un’occasione che diventa un pretesto per informare, approfondire e dare voce e forza a tanti giovani che oggi, grazie a ricerca e passione di molti medici, possono tornare a sorridere.

