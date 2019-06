A Sanremo qualcuno ha lanciato due piatti contro un’ambulanza della Croce Rossa, intervenuta in via Pietro Agosti per un soccorso. Intorno alle 23 di lunedì il mezzo di soccorso ha raggiunto un condominio per soccorrere un giovane ferito. Quando l’autista è sceso dal mezzo, su di lui e sull’ambulanza sono piovuti piatti in coccio o in ceramica. La Polizia sta esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Probabile è che sia stato il gesto di uno squilibrato, come scrive Fabio Albanese su “La Stampa”.

