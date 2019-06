Anche quest’anno la famiglia Ravizza ha devoluto alla Polisportiva IntegrAbili una generosa donazione raccolta in occasione dell’evento golfistico “Memorial Romano Ravizza”, per i specializzati del settore una 18 buche 4 palle stableford Categoria Unica, che si è disputato domenica scorsa 23 giugno presso il Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo.

“Romano era particolarmente affezionato a Jean Philippe, un giovane atleta socio della Polisportiva IntegrAbili ed i familiari hanno voluto onorare la sua memoria devolvendo parte del ricavato dell’evento alla nostra associazione – dice Alessandra Mamino, Presidente della Polisportiva IntegrAbili – A nome del Direttivo e di tutti i soci rivolgiamo i nostri più sentiti ringraziamenti alla famiglia Ravizza per questo contributo che verrà utilizzato per progetti sportivi a favore di bambini, ragazzi, adulti con disabilità e per l’acquisto di ausili ed attrezzature utili nella pratica sportiva”.

