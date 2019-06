Importanti modifiche allo statuto della SERIS, la società in house del Comune di Imperia che si occupa di ristorazione scolastica. L’Amministrazione guidata dal sindaco Claudio Scajola le presenterà nel corso del prossimo Consiglio Comunale.

Ci sarà anzitutto una proroga della società fino al 31 dicembre 2050, a fronte della scadenza prevista per la fine dell’anno in corso.

La modifica statutaria prevede poi la possibilità di ingresso nella società di altri Enti Pubblici, cosicché la Seris potrà gestire le mense scolastiche anche di altri Comuni. Inoltre, la partecipata potrà occuparsi della gestione degli impianti sportivi e delle pulizie degli stabili comunali.

Cambiamenti anche sul fronte della governance. Viene prevista infatti la possibilità di optare tra un amministratore unico o un Consiglio d’Amministrazione, con l’obbligo di rispettare le pari opportunità nel caso della seconda opzione. È istituita in più la figura del direttore generale.

“Siamo partiti dalla circostanza della prossima scadenza per operare una revisione completa dello statuto della Seris. Il lavoro svolto è stato fatto nell’ottica di adeguare le norme a quelle oggi in vigore e permettere alla società di avere gli strumenti adeguati per operare al meglio”, commenta l’assessore alle Società partecipate, Fabrizia Giribaldi.

“Si tratta di una pratica che ha un significato importante, oltre agli aspetti tecnici”, aggiunge l’assessore ai Servizi Sociali, Luca Volpe. “Significa che questa Amministrazione, attraverso la delibera che approderà nel prossimo Consiglio Comunale, difende la Seris, le sue professionalità e il ruolo sociale che ricopre. Anzi, la società potrà avviare un percorso di crescita ulteriore a beneficio di tutta la comunità”.