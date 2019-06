Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Le cerimonie religiose si snodano in cinque serate di preghiera e processionali, che culmineranno la sera di sabato 29 giugno, con la tradizionale “volata” dell’effigie del Santo per la ripida salita che porta all’oratorio.

A Imperia il Priore della Confraternita di San Pietro Apostolo, Giovanni Zachariadakis, invita a partecipare alle celebrazioni annuali in onore di San Pietro Apostolo, protettore della omonima Confraternita, fondata il 5 settembre 1599 a Porto Maurizio.

