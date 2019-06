Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Il Mirazur in particolare ha scalato la classifica dei 50 Best Restaurants dal 6 posto del 2016 4 nel 2017 3 lo scorso anno e ora il trionfo

Il ristorante Mirazur di Mauro Colagreco a Mentone a pochi passi dal confine con l’Italia a Ponte San Luigi è il miglior ristorante del mondo premiato a Singapore dai 1000 esperti che compilano ogni anno la classifica dei 50 Best Restaurants. Colagreco ha ringraziato lo staff del suo locale durante la premiazione, il riconoscimento segue la terza stella Michelin che il Mirazur e il suo Chef avevano conquistato di recente. (ANSA)