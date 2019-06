A Liguria da Bere 2019, in programma dal 28 al 30 giugno a La Spezia (SP), i Consorzi di Tutela del Basilico Genovese DOP e dell’Olio DOP Riviera Ligure, insieme all’Enoteca Regionale saranno presenti con il programma promozionale “Assaggia la Liguria”.

Show a tema, una serie di laboratori e un Infopoint con degustazioni guidate da esperti e simpatiche sorprese, tutto targati Assaggia la Liguria. Dal mito della preparazione del pesto al mortaio con Basilico Genovese DOP alla scoperta e degustazione guidata dell’Olio DOP Riviera Ligure nelle sue tre menzioni geografiche e dei vini liguri DOP, lo spazio Assaggia la Liguria offrirà un viaggio nelle eccellenze certificate, illustrandone i migliori accostamenti e utilizzi in cucina.

Assaggia la Liguria è la kermesse ufficiale dei prodotti agricoli a Denominazione d’Origine del nostro territorio, che racconta, insieme, i tre sapori simbolo della nostra terra: Basilico Genovese D.O.P, Olio DOP Riviera Ligure e vini DOP liguri. Un programma di comunicazione armonico che offre la possibilità ai consumatori e agli operatori del settore di conoscere le storie di questi prodotti e i valori che la DOP mantiene lungo la filiera produttiva, offrendo il piacere di un cibo inimitabile che rivela la storia e la cultura del territorio.



SPAZIO ASSAGGIA LA LIGURIA:

Infopoint con degustazioni guidate a base di Basilico Genovese DOP, olio DOP Riviera Ligure e Vini liguri DOP e simpatiche sorprese.





EVENTI ASSAGGIA LA LIGURIA:ASSAGGIA LA LIGURIA SHOW:

Basilico Genovese DOP, Olio DOP Riviera Ligure e vini liguri DOP in scena

Dal mito della preparazione del pesto al mortaio alla scoperta e degustazione, per conoscerne storia e segreti delle nostre eccellenze e guidare gli abbinamenti in cucina.

presso il Padiglione: Venerdì 28 ore 21.00 / Sabato 29 ore 21.00 / Domenica 30 ore 21.00



LABORATORI ASSAGGIA LA LIGURIA:

Venerdì ore 19.00 ……………………………………Tutti i perché dell’olio DOP e l’assaggio dell’olio DOP Riviera Ligure

Sabato ore 19.00 ……………………………………………… Basilico Genovese DOP e pesto al mortaio: due miti in uno!

Domenica ore 19.00 ……………………………………………………….. I profumi dell’uva: alla scoperta dei vini liguri DOP