L’Associazione Spiagge Armesi propone per questo fine settimana, la rassegna musicale “Arma in Blues”, tre serate itineranti di musica di qualità sul lungomare di Arma di Taggia. La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comune di Taggia, Ufficio Cultura e CNA Imperia.

Con questo evento gli stabilimenti balneari facenti parte dell’Associazione Spiagge Armesi, di cui è presidente l’architetto Raffaella Panizzi, e precisamente Lido Annunziata, Bagni Il Gabbiano, Playa Manola, Lido Blu, Bagni Meridiana, Bagni Piccolo Jolly, Lido Idelmery, Vittoria Beach e Bagni Germana, vogliono rafforzare il loro legame con il territorio, contribuendo attivamente all’offerta turistico – culturale del Comune di Taggia. Si inizia giovedì 27 giugno con la band torinese The Blue Laws nei giardini di fronte a Piazza Marinella lungomare di levante.

Venerdì 28 giugno sarà la volta del blues soul duo Ballard & Sciok sul lungomare di ponente angolo traversa Queirolo e sabato 29 giugno gran finale in Piazza Chierotti con il bluesman Paolo Bonfanti insieme a Nicola Bruno e Glenda Fasso. La direzione artistica della rassegna è dell’Associazione culturale “La Ritmica” di Collegno (Torino) diretta da Alex Nicoli, il service audio e luci è della ditta “Soloshow CRASH production” di Stefano Di Luca. La grafica è di Edoardo Gambino.

