La Liguria è tradizionalmente il “mare dietro casa” dei numerosi milanesi, lombardi e piemontesi in vacanza. Il fascino delle varie località che si susseguono da Levante e Ponente, del capoluogo e della sua provincia e la loro raggiungibilità dai principali centri cittadini e industriali del nord Italia sostiene costantemente la richiesta di immobili, in molti casi acquistati come seconda casa. Il portale immobiliare Solobellecase.it, che si distingue nel mercato del real estate per un’offerta di livello medio alto/alto, ha realizzato una indagine che rileva il prezzo medio al metro quadrato degli immobili nelle città, nei loro quartieri e nelle località più frequentate del mare ligure.

Partendo da Genova, dove i prezzi sono in generale più accessibili, si registra un valore medio di 2.400 euro che si basa su zone come Albaro e Sturla oppure Quarto, Quinto e Sant’Ilario con un picco di prezzi medi sui 3.200 euro, fino ai valori più contenuti dell’area di San Martino Borgoratti (1.800 euro), del centro storico, delle zone di Castelletto e circonvallazione, di Apparizione, San Desiderio e Bavari in cui i prezzi medi si attestano sui 2.000 euro.

Dalla città alla provincia, restando nel territorio genovese, ecco il primato dell’esclusiva Portofino con un prezzo medio degli immobili di 13.000 euro, il più alto in assoluto nella regione, seguito a distanza da Santa Margherita con 5.400 euro. La rinomata località ligure non è tra le più costose in merito alle proposte immobiliari di livello alto e medio/alto secondo i dati di Solobellecase: le vicine Cinque Terre, Monterosso e Portovenere fanno registrare valori rispettivamente di 5.000 e 5.200 euro al metro quadrato. A Ponente, il prezzo medio delle case ad Alassio nel savonese si aggira intorno ai 6.000 euro e in generale le principali località della provincia di Savona (Varazze, Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Finale Ligure e Loano) presentano prezzi medi non inferiori ai 4.000 euro al metro quadrato. Leggermente più bassi i prezzi medi nella provincia di Imperia partendo da un massimo di 4.000 euro per Bordighera, i 3.900 euro di Diano Marina, 3.600 euro nella suggestiva Cervo, fino ai 2.900 euro di Sanremo.

In Liguria e in tutta Italia Solobellecase promuove soluzioni immobiliari esclusivamente attraverso agenti selezionati: le agenzie sono 3.500 e sono state scelte fra le oltre 30 mila operanti sul territorio nazionale in base a requisiti di legge, livello dei servizi offerti, target e qualità degli immobili. Gli agenti sono contraddistinti da un certificato di qualità che ne attesta la professionalità e serietà. Non sono ammesse inserzioni direttamente da privati. Ogni immobile in vendita o in affitto è corredato di una scheda con informazioni dettagliate, la mappa e una galleria d’immagini. Le soluzioni abitative sono distinte per tipologia, metratura e per città o provincia.

Le proposte di immobili di Solobellecase nelle località distribuite sul territorio nazionale sono circa 100 mila di cui l’80% nel residenziale e 20% nell’ambito uffici. Il valore di mercato? Per ogni comune italiano è stato fissato un prezzo minimo al metro quadrato per garantire la qualità delle case oggetto della compravendita. A Milano e a Roma, ad esempio, si parte dai 4.500 euro al metro quadrato.