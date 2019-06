Questa mattina il vicesindaco Simone Bertolucci ha incontrato i residenti della zona del lungomare tra il Resentello e via Dante. Da tempo ci sono lamentele per il forte volume della musica di alcuni locali e le risse che sono frequenti. La questione è nota da tempo in città le proteste sono continue ogni estate ma fino ad ora regolarmente con la bella stagione il problema si ripresenta. Saranno effettuati dei controlli da parte della Polizia Locale.

