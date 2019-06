Il Comune di Taggia, avvalendosi della preziosa collaborazione dei giovani volontari impegnati nel Servizio Civile Nazionale, intende avviare dal primo luglio 2019, un progetto sperimentale finalizzato a sostenere le persone con difficoltà (anziane e/o con problematiche di carattere fisico) nelle operazioni di conferimento dei mastelli contenenti vetro e organico. Il servizio consisterà nel prelievo domiciliare dei mastelli pieni che saranno portati presso il punto di raccolta per essere restituiti vuoti al domicilio dei soggetti aderenti all’iniziativa.

Sulla base dell’attuale calendario “raccolta rifiuti”, il periodo invernale copre il periodo compreso fra il 16 settembre ed il 14 giugno, mentre quello estivo è compreso fra il 15 giugno ed il 15 settembre.

Il progetto, nato da un’idea condivisa dell’Assessore Maurizio Negroni e del Consigliere Manuel Fichera, verrà seguito dall’ufficio Servizi Sociali/Politiche

Giovanili con la collaborazione dell’ufficio Ambiente e coprirà la parte alta del centro storico nelle vie di seguito indicate: via Tages, via Santa Lucia, piazza Doria, via Padre Nicolò Calvi, via Littardi, vico Palazzo.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Requisiti per presentare l’adesione:

Ultra 75enni;

portatori di handicap e invalidi (percentuale superiore al 75%) di qualunque età;

residenti nelle vie interessate dal progetto (sopra elencate);

Operatori adibiti al servizio: 4 giovani volontari impiegati nel progetto di Servizio Civile Nazionale i quali risulteranno identificabili mediante apposito cartellino di riconoscimento.

I giovani volontari presteranno sostegno “leggero” nelle attività di conferimento ed effettueranno al contempo un’analisi del centro storico mirata alla verifica dell’attuazione delle norme in materia di conferimento dei rifiuti.

Durante il periodo estivo il servizio verrà svolto nei seguenti giorni:

MARTEDÌ

organico alle ore 8.00

GIOVEDÌ

Durante il periodo invernale il servizio verrà svolto nei seguenti giorni:

MARTEDÌ

organico ore 9.00

GIOVEDÌ

Il servizio sia in estate che in inverno non verrà svolto al sabato e nei giorni festivi. Il Comune ha già provveduto a notificare la possibilità di aderire al progetto ai soggetti assistiti dagli uffici ed aventi i requisiti; qualora siano rimasti esclusi dei soggetti con i requisiti richiesti e residenti nelle zone coinvolte dal progetto, potranno fare richiesta di adesione rivolgendosi all’ufficio Servizio Civile nella persona di Michele Figaia

(0184.476222).