Il Comune di Taggia informa che sul sito istituzionale è disponibile il bando di gara per l’affidamento in concessione d’uso di porzione di immobile di proprietà comunale sita all’interno della sede municipale da destinare a bar (periodo 2019-2025).

