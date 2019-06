Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Ieri alle. 12,30 si è tenuta presso una sala messa a disposizione dal Comune di Ventimiglia la Conferenza dei sindaci del Distretto socio sanitario del comprensorio intemelio, che comprende Ventimiglia, Bordighera, Vallecrosia, Camporosso e tutti i comuni della valle Bordigotta, del Verbone, del Nervia e del Roja. Erano presenti o rappresentanti tutti i sindaci e il direttore generale dell’Asl 1, Dott. Marco Priolo con i suoi stretti collaboratori. All’ordine del giorno l’elezione del Presidente e vice presidente. Dopo vari interventi è stato eletto all’unanimità Presidente della Conferenza dei Sindaci Gaetano Scullino, Sindaco di Ventimiglia, e vice presidente Marilena Piardi, vice sindaco di Vallecrosia. Sarà presto convocata la prossima riunione a cui parteciperà come delegata di Scullino, l’assessore ai servizi sociali del Comune di Ventimiglia, Mabel Riolfo che era presente alla riunione.