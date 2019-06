L’Associazione LIBERESO GUGLIELMI propone “La forza della natura – Estate”, una versione estiva della rassegna dedicata a Libereso Guglielmi, che dopo il grande successo delle prime tre edizioni, che si sono svolta al Forte di santa Tecla a Sanremo ed hanno registrato oltre 30.000 presenze. La manifestazione, inserita nel calendario estivo 2019 del Comune di Sanremo, prevede quattro serate per ricordare la figura di Libereso, che è stato anche precursore della biodiversità, scrittore, disegnatore, illustratore di fumetti, botanico di fama internazionale, autore di libri di ricette vegetariane e tanto altro ancora.

Questo il programma degli incontri:

Giovedì 11 Luglio Ore 21,15

“Musica a Km 0: ambiente e sostenibilità”, un momento musicale con gruppi nostrani: Edoardo Chiesa; Simon Dietzsche; Lonesome Picking Pines; Christian G; Linda Blumen… …e altri.

Giovedì 18 Luglio Ore 21,15

“Omaggio a Italo Calvino”: presentazione libro “Diario di un giardiniere anarchico” e lettura di “Un pomeriggio, Adamo” di Italo Calvino con Christian Gullone e Claudio Porchia.

Giovedì 25 Luglio Ore 21,15

“La Forza della Natura: il cantico delle biodiversità” concerto sensoriale con la partecipazione di Marco Damele, special guest Flavio Rubatto (La Stanza di Greta), e altri musicisti del progetto “E.O.L.M.E.” e la partecipazione straordinaria della Cipolla Egiziana.

Giovedì 1° Agosto Ore 21,15

“Omaggio a Fabrizio De André, ricordando Don Gallo”, “I fiori di Faber”, che profumano di anarchia e solidarietà. Parole e canzoni con Claudio Porchia, Christian Gullone e ospiti.

Libereso Guglielmi, botanico di fama internazionale, giardiniere, naturalista, scrittore, disegnatore e autore di numerosi articoli e saggi dedicati alla natura e alle piante. Nato a Bordighera nel 1925, a quindici anni, grazie ad una borsa di studio, è stato chiamato dal professor Mario Calvino a lavorare presso la stazione sperimentale di Floricoltura di Sanremo, dove ha conosciuto Italo, di cui è diventato amico e con cui ha vissuto insieme per dieci anni. Dopo aver diretto una grande azienda floricola del Sud Italia, si è trasferito in Inghilterra dove è diventato capo giardiniere del giardino botanico Myddleton House e ricercatore dell’Università di Londra. Sposato con due figli è tornato in Italia dove su incarico del Credito Italiano ha rimesso a nuovo il Parco di Villa Gernetto a Lesmo. Ha viaggiato e visitato molti paesi, ha collaborato con le più importanti riviste italiane e straniere dedicate ai fiori e al giardinaggio. Da pensionato ha continuato a viaggiare e tenere conferenze spiegando il valore delle erbe, trasmettendo il suo amore per le piante e riscuotendo sempre un grande successo con i suoi formidabili racconti e con le sue ricette vegetariane basate sull’utilizzo di fiori e delle erbe spontanee. È stato protagonista di diversi racconti di Italo Calvino, d’innumerevoli interviste televisive, radiofoniche e sulla carta stampata, di documentari e di alcuni cortometraggi

BIBLIOGRAFIA di LIBERESO

a cura di Ippolito Pizzetti:

“Libereso, Il giardiniere di Calvino” con prefazione di Nico Orengo,Muzzio Editore, 1993

a cura di Claudio Porchia:

“Oltre il giardino: le ricette di Libereso” Ed. Socialmente, Bologna, 2008

“Mangiare il giardino: la lezione di Libereso” Ed. Socialmente, Bologna, 2009

“Cucinare il giardino: le ricette di Libereso” Ed. ZEM, Vallecrosia, 2012

“Ricette per ogni stagione” di Libereso Guglielmi Ed. ZEM, Vallecrosia, 2014

“L’erbario di Libereso” Ed. Pentagora, 2018

“Il Diario di Libereso” Ed. Pentagora, 2019

La manifestazione, con il contributo del Comune di Sanremo e dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo è promossa da:

• Associazione Libereso Guglielmi Sanremo

• CNA Imperia

• Crea

• “Dimensione Musica Sanremo” music school

• Edizioni Zem Vallecrosia

• Egyptian Onion Ligurian Music Experience

• Innovation Studio Vallecrosia

• R&B Regalo & Baratto in Agricoltura

• Sardenaira Connection

• Vivai Montina Cisano