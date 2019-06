La Sanremese Calcio partecipa al lutto che ha colpito la famiglia Morosetti per la scomparsa del caro Daniele, ex portiere della Sanremese in Promozione all’inizio degli anni ’70 e figlio di Adriano, indimenticato presidente che nel dopoguerra per molti anni tentò invano di riportare la Sanremese in serie B. Cresciuto nel Nag della Sanremese, Daniele Morosetti ha difeso i pali anche della Taggese.

Alla moglie Daniela e al figlio Adriano, alla nuora e ai parenti tutti vanno le più sincere condoglianze da parte del club.

