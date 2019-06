Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

La Sanremese Calcio comunica che giovedì 27 giugno 2019, alle ore 18.00, si terrà allo stadio Comunale la riunione per pianificare la nuova stagione dei ragazzi 2003 del nostro Settore Giovanile. I genitori sono invitati a partecipare