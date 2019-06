A Imperia l’Amministrazione guidata dal sindaco Claudio Scajola è pronta a riaprire la storica Civica Galleria “Il Rondò” di Piazza Dante. La proposta, insieme a un apposito Regolamento, sarà presentata nel corso del prossimo Consiglio Comunale. La sede era stata adibita negli ultimi anni a punto IAT istituzionale.

“La Galleria – spiega l’assessore alla Cultura, Marcella Roggero – potrà essere concessa per lo svolgimento di esposizioni d’arte, documentarie o fotografiche. Riteniamo che debba essere uno spazio per appuntamenti di livello, per cui le istanze dovranno essere corredate da un progetto probante la qualità della produzione artistica. Si tratta di un altro spazio restituito alla Cultura in Città ed è un segnale importante della volontà di rendere Imperia viva anche attraverso una nuova vitalità culturale”.

