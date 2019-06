Anche a Sanremo, quasi tutto pronto per la per la 2ª edizione dell’Educamp Coni, grazie alla convenzione delle A.S.D. Ginnastica Riviera dei Fiori e Nuova Lega Pallavolo Sanremo con il CONI nazionale che con questo progetto di campus estivo multidisciplinare sportivo mira a promuovere in tutta Italia, attraverso l’attività fisica e motoria, la diffusione di principi come il rispetto dell’individualità, del gruppo, delle regole e di valori quali la socializzazione e l’integrazione.

Oltre agli organizzatori parteciperanno attivamente proponente le proprie discipline molte Associazioni Sportive presenti sul territorio.

Per questa seconda edizione il format può vantare importanti novità, grazie all’esperienza dell’anno scorso. Oltre alla conferma del Polo Sportivo del Mercato dei Fiori rimarrà sede operativa e ospiterà le attività -indoor- proposte nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi, mentre nei giorni di martedì e giovedì ecco la new entry delle attività -outdoor- rispettivamente presso i Circoli Vela e Canottieri (Corso Nazario Sauro) e presso il Polo Sportivo di Pian di Poma (Corso Marconi).

Anche la durata è aumentata, anzi raddoppiata, con due turni per soddisfare le numerose richieste che prevedono la partecipazione di 60 bambini a settimana, in età compresa tra i 5 e i 14 anni.

(Pochi i posti ancora disponibili, per info ed iscrizioni email: educamprivieradeifiori@gmail.com ; cellulare e whatsapp Angelica 339-1963015).

Periodo: dal 8 al 12 Luglio e dal 15 al 19 Luglio

Orario: entrata ore 08:15 – uscita ore 17:00.

Quota di partecipazione settimanale: € 110,00 (comprensiva di pranzo, merenda pomeridiana,divisa, assicurazione e tutto quanto necessario per la buona riuscita della proposta).

Attività sportive: ginnastica artistica e ritmica, trampolino elastico, vela, canoa, atletica, judo, kick boxing, pallavolo, basket, rugby, softball, baseball, tennistavolo.

Attività educative e ricreative.

Le attività saranno coordinate e seguite da Educatori sportivi, formati e tutti laureati in Scienze Motorie, componenti anche dello “Staff” del Coni Liguria – Imperia, ai quali si affiancheranno qualificati Tecnici delle Associazioni Sportive che si sono fatti coinvolgere con entusiasmo e passione in questo progetto. Elemento fra i più “interessanti” dell’Educamp Coni, capace di riunire tanti sport ed attività favorendo la collaborazione reciproca anche nello sportivo ponente ligure.

Ognuna delle due settimane terminerà con una “festa” finale, il venerdì alle ore 15:00.

La realizzazione del progetto è possibile grazie al patrocinio del Comune di Sanremo ed alla collaborazione con Amaie Energia e Servizi s.r.l., la Direzione del Mercato dei Fiori, il Coni Point Imperia ed il prezioso contributo di alcuni sponsor locali, tra cui il Conad Ipermercato di Arma di Taggia.Oltre naturalmente alla disponibilità di tutte le Associazioni Sportive aderenti: Olimpia Basket, Sanremo Rugby, Sanremese Softball, Sanremo Baseball Club, Byakko Tai Sanremo, SDP Mazzucchelli, Yacht Club Sanremo, Lega Navale Sanremo, Canottieri Sanremo, Atletica Sanremo, Tennistavolo Regina Sanremo.

Lunedi 1 Luglio 2019, presso la Sala degli Specchi del Comune di Sanremo, è prevista la conferenza stampa per presentare l’iniziativa e aggiornarsi sulle ultime novità.