Un grandissimo successo di pubblico e di critica ha ricevuto il vernissage della mostra “Madre terra: nelle nostre mani” dell’artista americana Patrizia A. Salles che si è tenuto ieri venerdì 21 giugno, a partire dalle 17.00. I visitatori hanno potuto scoprire un allestimento in cui le opere della poliedrica artista “contaminano” il percorso espositivo del Museo “Girolamo Rossi” mettendosi in comunicazione con i reperti antichi e con gli spazi del Forte dell’Annunziata a partire dalla terrazza che ospita la Madre Terra per poi proseguire nella sezione archeologica e infine negli altri due piani.

La mostra è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Ventimiglia, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, il Museo Archeologico “Girolamo Rossi” e l’associazione qui presenti.

Le opere esposte mirano a sollecitare consapevolezza riguardo al nostro futuro. Quando le si chiede “Perché il tema Madre Terra”, l’artista risponde: “la ricerca nell’esplorazione di questo soggetto per la mia arte ha portato in superficie molti fatti che riguardano il nostro passato. Il nostro tempo in questo spazio è un eco di ciò che è avvenuto prima e degli errori che continuiamo a ripetere. Il mio obiettivo è indagare la nostra storia per approfondire e comprendere i nostri errori passati per riconciliarli con un futuro migliore.

Nata a Bordeaux da genitori americani, dalla prima infanzia Patrizia ha vissuto compiendo numerosi viaggi nel Mediterraneo che le hanno fornito una forte base di conoscenza ed esperienza per il suo attuale lavoro fatto di tecniche miste e scultura. Conosciuta principalmente per i suoi mosaici, Patrizia è stata inserita in “Mosaic Art Today”, Shiffer Publishing, New York, e riconosciuta in numerosi premi negli Stati Uniti e internazionali.