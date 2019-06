Dopo aver ufficializzato lo staff tecnico che si occuperà della prima squadra, ora inizia a prendere forma anche la rosa del Ventimiglia che prenderà parte al campionato di Promozione 2019-20.

In questi giorni si sta lavorando sulle conferme dei giocatori già in rosa la passata stagione e il Ventimiglia calcio comunica che di sicuro resteranno in granata il portiere Claudio Scognamiglio (nella foto), il difensore centrale Lorenzo Serra, il centrocampista Luca Musumarra e Alfonso Rea.