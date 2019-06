Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Un tennista italiano nella top ten e un altro nella top 20. La nuova classifica mondiale Atp pubblicata oggi registra la conferma al 10° posto di Fabio Fognini, il migliore degli azzurri. Poi la new entry al 20° posto di Matteo Berrettini, reduce dall’ottima prova al torneo di Halle, che fa segnare il suo best ranking. Si conferma al 40° posto Marco Cecchinato, mentre Andrea Seppi è ora 71° e Lorenzo Sonego o75°.

