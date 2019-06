A Sanremo il Cda della Casinò Spa ha chiuso il mandato alla fine di aprile, ma resta in carica sino a fine luglio, in attesa che il sindaco Alberto Biancheri decida come sostituirlo. Il presidente uscente Massimo Calvi ha già comunicato che non intende restare. Per il ruolo di nuovo presidente il nome più gettonato è quello di Donato Di Ponziano, manager del golf con radici sanremesi. E’ già stato presidente del Casinò dal 2007 al 2011, durante le amministrazioni Borea e Zoccarato, come riporta Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

Correlati