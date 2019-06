Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Intorno alle 14 nel comune di Pigna, sulla strada provinciale della Val Nervia, un uomo è rimasto gravemente ferito al torace e ad un arto, in seguito allo scontro frontale tra un auto ed un bus. L ‘ automobilista è stato trasportato in elicottero all’ospedale “Saint Charles” di Bordighera.

