A Imperia alcuni ladri si sono introdotti nel cinema Centrale, a di Porto Maurizio, alla ricerca di soldi, ma il bottino si è limitato a pochi spiccioli. I ladri hanno sfondato a calci la porta a vetri che dà accesso alla sala e rotto il vetro della cassa. Nell’infrangere i vetri, qualcuno si è ferito, visto che ha lasciato tracce di sangue. I Carabinieri cercheranno una corrispondenza delle tracce ematiche nella banca dati del Dna, nel caso gli autori fossero già noti alle forze dell’ordine, come scrive Enrico Ferrari su “La Stampa”.

