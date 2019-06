Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Sempre molto partecipata dai fedeli ha preso il via qualche minuto fa la tradizionale processione del Corpus Domini nella città di confine. A celebrare il Vescovo di Ventimiglia-Sanremo Antonio Suetta. Presente il Vice sindaco Simone Bertolucci e l’On Flavio di Muro.

