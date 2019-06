In vista della prossima stagione 2019/2020, la Sanremese Calcio organizza un appuntamento un open day per i Pulcini 2010, alla presenza di Alessandro Eneide che, insieme a Tiziano Brizio, sarà l’allenatore per questa categoria a partire dal mese di settembre.

L’incontro è aperto sia a chi era tesserato con i colori biancoazzuri che a tutti coloro che sono interessati a tesserare il proprio figlio per la Sanremese.

L’appuntamento è fissato per lunedì 1 luglio alle ore 09:30 al campo di Pian di Poma. L’allenamento si concluderà intorno alle 11.

