Acquagym, fitness, risveglio muscolare: il progetto #FOB Fun on the Beach (vedi le foto di archivio) sbarca quest’estate sulle spiagge di San Bartolomeo al Mare, grazie alla collaborazione tra gli stabilimenti balneari, il Centro Sociale Incontro e il Comune. Realizzato dalla Palestra Creativa di Imperia insieme a Dj Tex, Fun on the Beach porta il fitness estivo sulle spiagge di diverse località della Riviera ligure. A San Bartolomeo è previsto un appuntamento al giorno, dal lunedì al venerdì, secondo un calendario a rotazione che coinvolge Bagni San Giuseppe, Bagni Medusa, Bagni Stella Maris e Fortuna, Bagni Bassa Marea, Bagni Ester spiaggia libera, Mayola, Bagni Il Faro, Spiaggia libera, Adrimer. Un’iniziativa che già durante la prima settimana ha riscosso un successo incredibile.

