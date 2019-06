La Giunta della Regione Liguria, su proposta dell’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone, ha deliberato lo stanziamento di 383.937,05 euro di fondi regionali per la realizzazione di interventi di sicurezza stradale – marciapiedi, attraversamenti pedonali, parcheggi pubblici – nei Comuni con meno di mille abitanti.

“Un bel segnale, molto atteso, per i Comuni piccolissimi”, ha commentato l’assessore Giampedrone. “Con questa cifra contiamo di poter finanziare sei o sette progetti in tutta la Regione, dando la precedenza a quelli immediatamente cantierabili e cercando di distribuirli in maniera efficace su tutto il territorio. L’anno scorso avevamo finanziato le opere a favore dei Comuni fra i 1000 e i 10mila abitanti, quest’anno come avevamo promesso veniamo incontro alle esigenze di quei piccoli borghi dove magari il Sindaco si trova a dover fare da solo un po’ di tutto facendo fronte a risorse sempre più ridotte”.

I Comuni interessati hanno ora 30 giorni di tempo per trasmettere i progetti, finanziabili con un massimo di 50mila euro di contributo regionale ad intervento: il cofinanziamento potrà coprire fino all’80% del costo previsto