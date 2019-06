Ventimiglia – L’assessore al commercio della giunta Scullino, Matteo De Villa, rimanda al mittente le accuse del consigliere Ioculano secondo il quale lo stesso De Villa avrebbe aperto un dialogo con i rappresentanti di Astro nell’eventualità di modificare l’ordinanza emessa per la limitazione degli orari di accensione delle slot.

Dice De Villa: ‘’ Mi dispiace constatare come il consigliere Ioculano, con le sue affermazioni, strumentalizzi la discussione sulle slot per meri scopi politici, e si permetta di affermare che l’assessore al commercio come primo atto abbia voluto incontrare l’associazione Astro e non le associazioni di categoria o gli ambulanti. Proprio il primo incontro che ho avuto non appena nominato assessore è stato con la confesercenti, il venerdì dopo la nomina mi sono recato con il comando vigili sul mercato settimanale per verificare le varie situazioni e aprire un dialogo con i rappresentanti degli ambulanti. Il sabato mattina ho fatto la stessa cosa nell’ambito del mercato ortofrutticolo. L’incontro con Fasuolo della associazione Astro è avvenuto a seguito di una loro domanda, pervenuta al comune, e non vedo alcun problema nel ricevere un’associazione che ne ha fatto richiesta, forse l’amministrazione precedente non era molto disponibile al dialogo. In tale incontro tuttavia ho ribadito la volontà dell’amministrazione di non modificare l’ordinanza e non prendere altre posizioni almeno fino all’esito della sentenza del Tar, in perfetta linea con il Sindaco Scullino e tutta l’amministrazione, ho solo aggiunto che ne avrei parlato con la Giunta, come è giusto che sia all’interno di una amministrazione cittadina’’.