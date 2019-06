Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.ineja.it

Ecco la proposta per gli spettacoli: dalle ore 19 galà di balli latino caraibici promosso dalle scuole “Academia de baile” di Cristina Zanello, “Alma Latina” di Marco Viotti e “Sport Dance ” di Luca Aschero. Alle ore 21,15 serata latina con musica mixata da Roby El Gordo dj latino mentre alle 22.15 show latino di salsa a cura dell’Accademia de Baile e LDM di Luca Di Michele. A partire da mezzanotte al via l’animazione serale con DJ Tex.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)