La scorsa notte a Ventimiglia vigili del fuoco, 118, protezione civile, tecnici di Rfi e forze dell’ordine hanno partecipato ad un’esercitazione promossa dalla prefettura con Rfi per elaborare il Piano generale di emergenza. La stazione è stata evacuata per una fuoriuscita, da un carro cisterna, di ossido di etilene, gas infiammabile ed esplosivo se mescolato all’aria. I vigili del fuoco hanno deciso di evacuare le abitazioni nel raggio di 200 metri dal convoglio. Chiusa, nel tratto interessato, anche l’Aurelia parallela ai binari. L’esercitazione prevedeva anche l’intervento su tre feriti, passeggeri di treni che erano nei pressi del convoglio merci e la segnalazione alla “Sala Situazione Italia”, della Protezione civile, al ministro dell’Interno, a prefetto di Imperia ed al sindaco di Ventimiglia.

