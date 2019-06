Domani, domenica 23 giugno alle 9, l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino sarà in Vallecrosia per partecipare a un raduno degli alpini in piazza dell’ex Mercato dei Fiori.

Successivamente si recherà in piazza della stazione per la cerimonia di intitolazione della Piazza, ai Martiri delle Foibe, durante la quale verrà scoperta una lapide e deposta una corona di alloro.