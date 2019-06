La Guardia di Finanza ligure tra il 2018 e il 2019 nella lotta all’evasione ha scoperto Iva non dichiarata per 57,8 milioni e 514 milioni di redditi imponibili netti da recuperare. Sono state 279 le persone denunciate di cui 14 arrestate. In totale sono stati proposti sequestri per 376 milioni di euro. Sono stati individuati 454 evasori totali (per una evasione di 20,6 milioni di Iva) e 916 lavoratori in nero. Tredici, infine, in Liguria gli accertamenti per segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento al terrorismo islamico.

