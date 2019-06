Continua il lavoro di costruzione dello staff tecnico del Ventimiglia Calcio per la stagione 2019-20. La società granata ha affidato gli Esordienti 2008 a Romano Bellavita e a Rocco Giglio (vice, in arrivo dal Vallecrosia Valleintemelia). Il Ventimiglia conferma per la stagione 2019-20 i due tecnici dei Pulcini 2009. Gianfranco Massullo e Massimiliano Perri proseguiranno il lavoro della scorsa annata grazie ai buoni risultati ottenuti con i baby-granata classe 2009.

Gianfranco Massullo