Come è consuetudine ormai da 20 anni, si è svolta la gara conclusiva di fine anno di tiro con l’arco, per ragazzi diversamente abili, organizzata dall’associazione di volontariato “Aquilone”, coadiuvata dagli istruttori dell’Archery Club Ventimiglia. L’Aquilone di Sanremo, che ha sempre creduto nello sport come strumento fondamentale di socializzazione. “Tutto è iniziato grazie ad un’idea fantastica del nostro caro amico Marco Lanteri, mai dimenticato” racconta la presidente Marilena Scacchetti. Tanti anni fa a questa disciplina che lui stesso amava e praticava. Grazie alla collaborazione dell’Archery Club Ventimiglia, con cui realizzò questo progetto. Grazie di cuore ad Ido Ferraldeschi, Roberto Sporeni della società Archery Club Ventimiglia. A conclusione c’è stata la premiazione con premi per tutti i partecipanti, e un simpatico rinfresco al quale si è unito anche il pubblico di genitori e simpatizzanti. “Le attività riprenderanno il prossimo Novembre, con il medesimo entusiasmo – dicono i dirigenti del club ventimigliese – Ringraziamo tutti per la bella giornata passata insieme, lo sport ha unito tutti indistintamente”.