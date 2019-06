Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

A Sanremo l’amministrazione comunale esprime il più sincero apprezzamento per il prestigioso riconoscimento ottenuto dalla Scuola Primaria di Poggio che verrà premiata alla cerimonia nazionale di inaugurazione dell’anno scolastico 2019/2020 alla presenza del Presidente della Repubblica. La passione e la competenza dimostrati quotidianamente dai docenti e l’impegno degli alunni nel realizzare il progetto ispirato alla “Giornata Nazionale della Gentilezza”, hanno permesso di ottenere questo risultato davvero importante, motivo di soddisfazione e di orgoglio per la nostra città.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)