Infine, nella giornata di venerdì si è svolta una conferenza avente ad oggetto le tematiche relative a salute, stile di vita, ambiente e prevenzione dei tumori, argomenti particolarmente cari agli operatori di Polizia quotidianamente impegnati anche dal punto di vista fisico ed operativo. L’autorevole relatore era in questo caso il dottor Claudio Battaglia, senologo e chirurgo presso l’Asl 1 imperiese, Presidente della LILT Imperia (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e Responsabile della “Breast Unit” dell’Ospedale di Sanremo.

