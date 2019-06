L’assessore regionale alla Sanità Sonia Viale definisce “un’occasione unica” la disponibilità dell’Inail di costruire il nuovo ospedale unico a Taggia “che rivoluzionerà in positivo la sanità: una struttura moderna che garantirà un’offerta completa e all’avanguardia”. L’Inail lo costruirà spendendo 225 milioni di euro, somma che la Regione non era in grado di coprire. Con una stima ottimistica, il nuovo ospedale potrebbe vedere la luce in 5-6 anni. L’Inail indica in 3 anni i tempi di costruzione, partendo dal progetto elaborato dall’Asl, che prevede 600 posti letto, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

