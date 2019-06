Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

L’onorevole Flavio Di Muro (Lega) sara’ ospite della manifestazione “Incontri dei Siti Storici dei Grimaldi di Monaco” che si svolgerà nel Principato di Monaco sabato 22 giugno. In particolare, parteciperà al cocktail presso il Palazzo del Principe su richiesta delle Autorità monegasche e su invito dell’Ambasciatore d’Italia Cristiano Gallo. “Sarà un’occasione conviviale ma certamente utile per approfondire i rapporti tra Stato italiano e Principato di Monaco” sottolinea Di Muro.

