Non c’è occupazione locale nei cantieri del Morandi. Condividiamo il grido d’allarme lanciato Cgil, Cisl e Uil. Il 13 marzo scorso la società PerGenova ha firmato un protocollo d’intesa con le organizzazioni sindacali, in cui si garantisce una ricaduta locale per i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte autostradale, vista anche la forte crisi che in questi anni ha colpito il settore dell’edilizia a Genova e la Liguria. Ma ad oggi siamo ancora a zero. Quel protocollo non è mai stato applicato.

È francamente incredibile che fino a questo momento non sia stata ingaggiata manodopera ligure. Ancora una volta l’apparenza (il protocollo d’ìntenti) prevale sulla concretezza (i risultati effettivi). Nelle prossime ore incalzeremo l’amministrazione regionale con due iniziative: un’interrogazione alla Giunta regionale chiedendole di intervenire con la Struttura Commissariale affinché il protocollo d’intesa del 13 marzo sia reso operativo e la richiesta di audizione in Commissione attività produttive dei sindacati degli edilizi per fare il punto della situazione.

I consiglieri regionali del Pd ligure Giovanni Lunardon e Pippo Rossetti