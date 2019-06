Cristiano Ronaldo, stella della Juventus e della nazionale portoghese, ha trascorso alcuni giorni di vacanza con la sua famiglia in Costa Azzurra, facendo il bagno in mare a Villefranche-sur-Mer. Il calciatore dopo aver trascorso alcuni giorni a Costa Navarino, in Grecia, si è trasferito nel sud della Francia. Sul proprio account di Instagram Ronaldo ha pubblicato una foto ed un video mentre fa il bagno nella baia di Villefranche-sur-Mer. Ronaldo si è divertito guidando una moto d’acqua e si tuffandosi in mare dal suo maxi yacht scivolando lungo un enorme scivolo.

