La società calcistica dell’Albissola, nata nel 2010, che nell’ultima stagione ha giocato in Lega Pro (serie C) potrebbe non iscriversi al prossimo campionato e scomparire. “Non abbiamo trovato uno stadio per poter giocare e così non possiamo iscriverci al prossimo campionato – spiega il presidente dell’Albissola, Giampiero Colla – Con grandissima amarezza dobbiamo chiudere quest’avventura”. Nell’ultimo torneo l’Albissola aveva trovato ospitalità sul campo dell’Entella a Chiavari. Sono stati diversi i tentativi per trovare una soluzione e si era pensato di giocare a Pontedera o ad Arezzo.

