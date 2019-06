Si riunisce oggi 20 giugno per la prima volta la Giunta comunale guidata dal sindaco Gaetano Scullino. Sul tavolo l’esame di pratiche in itinere. Si parlerà probabilmente, il condizionale è d’obbligo, di manifestazioni estive della macrostruttura dell’ente, essendo diversi incarichi in scadenza a fine giugno oltre all’avvio della procedura per intitolare la piazzetta in via Martiri Della Libertà a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino come aveva promesso il sindaco Scullino alla fine della campagna elettorale.

Correlati