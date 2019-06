Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

A Ventimiglia venerdì 21 giugno a partire dalle 19 nella Sala Polivalente del Chiostro di Sant’Agostino (Piazza Bassi 1, secondo piano) si terrà un incontro sul tema “Il ritorno delle frontiere in Europa. Un dibattito pubblico”. Tre gruppi di ricerca tra l’Italia e la Francia – afferenti all’Università di Genova, all’Università di Nizza e all’Institut Convergences Migrations di Parigi – organizzano un evento pubblico sulle migrazioni contemporanee e sulla frontiera oggi. L’evento vedrà ricercatori internazionali, membri di associazioni e cittadini discutere e confrontarsi sulla realtà di diversi territori di confine, tra cui Ventimiglia. Si presenteranno ricerche recenti e si proietteranno tre documentari su un tema di importante attualità. La tavola rotonda finale, seguita da un dibattito pubblico, sarà occasione di riflessione pubblica sul ritorno delle frontiere in Europa e sulle risposte della cittadinanza.

Tra i partecipanti anche Luca Giliberti che svolge attività di ricerca in sociologia all’Università di Genova (Laboratorio di Sociologia Visuale, DISFOR) e all’Università di Nizza (URMIS), oltre a coordinare il progetto “Osservatorio dei Territori di Frontiera” dell’Institut Convergences Migrations di Parigi