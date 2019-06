Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fra le numerose iniziative in programma, il “mercatino stregato”, workshop e seminari, presentazioni di libri, uno spettacolo di focoleria e il concerto dei “Bards from Yesterday”.

Un ricordo delle origini della comunità umana e un evidente rito di passaggio, in cui è protagonista il fuoco, che giungerà al centro dell’abitato di Triora da quattro punti diversi (avamposti Nord, Sud, Est, Ovest): il “Cammino dei Quattro Fuochi”.

Sabato 22 e domenica 23 giugno tornano a Triora gli eventi organizzati per celebrare il calendario arcaico: nel weekend del solstizio d’estate arriva la festività dedicata a Litha, nel momento in cui il sole raggiunge il punto massimo di declinazione dando vita al giorno più lungo dell’anno. Un giorno di festa, di positività, di allegria, di musica e balli, di condivisione e di riti antichi.

