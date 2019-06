Nella tarda mattinata di ieri a Sanremo la commessa di un esercizio commerciale di vendita e riparazione di bici al momento della chiusura si è accorta della mancanza di una bici del valore di circa 8.300 euro lasciata da un cliente per una riparazione.

Dalla descrizione dei fatti fornita sia dalla donna che da altri testimoni, gli agenti della Sezione Investigativa del Commissariato di Sanremo si sono messi immediatamente alla ricerca dell’autore del reato e, in poco tempo, sono riuscitii a ricostruire la vicenda.

Dopo circa due ore dalla chiamata della commerciante, i poliziotti hanno ritrovato l’autore del furto mentre bivaccava nella locale piazza S. Costanzo con a fianco la bici rubata poche ore prima lievemente nascosta sotto un telo in plastica.

L’autore del reato L.Z., 24enne pregiudicato, è stato denunciato per il reato di ricettazione e la bici di grande valore è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario.

